Смерть Валентины Талызиной стала большой потерей. Об этом в беседе с 360.ru сообщил актер театра и кино Александр Бобровский.
«Удивительная артистка, прекрасный партнер и человек. Выходить с ней на сцену было счастьем. В жизни мы тоже общались, любая встреча с ней — это история. Мы часто обменивались анекдотами, Валентина Илларионовна любила и слушать их, и рассказывать», — вспомнил Бобровский.
Талызина ушла из жизни 21 июня в возрасте 90 лет. За время своей творческой деятельности артистка сыграла более 40 главных ролей в театре, а также воплотила свыше 100 образов в кино.
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