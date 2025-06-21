Смерть Валентины Талызиной стала большой потерей. Об этом в беседе с 360.ru сообщил актер театра и кино Александр Бобровский.

«Удивительная артистка, прекрасный партнер и человек. Выходить с ней на сцену было счастьем. В жизни мы тоже общались, любая встреча с ней — это история. Мы часто обменивались анекдотами, Валентина Илларионовна любила и слушать их, и рассказывать», — вспомнил Бобровский.

Талызина ушла из жизни 21 июня в возрасте 90 лет. За время своей творческой деятельности артистка сыграла более 40 главных ролей в театре, а также воплотила свыше 100 образов в кино.