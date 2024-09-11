Александр Масляков, безусловно, был примером настоящей личности на телевидении. Когда он когда выходил на сцену, то моментально брал внимание и было видно только его, отметила актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.

«Когда он разговаривал со зрителями, это было через экран, он разговаривал с каждым в отдельности. И каждый зритель считал КВН своим», — подчеркнула она на прощании с легендарным основателем Клуба веселых и находчивых.

По словам Стриженовой, КВН — это не просто передача, а огромная планета творческих людей, которые не готовы сдаваться ни при каких обстоятельствах.

«И вот Александр Васильевич был таким», — заключила она.

Церемония прощания с Масляковым началась в 10:00 в здании «Планета КВН» на улице Шереметьевской в Москве. У гроба ведущего поставили несколько десятков венков и его фото.