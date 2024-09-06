«Выглядит роскошно». Михалкова поразила поклонников новым образом

Актриса Анна Михалкова с новой прической появилась на премьере сериала «Трасса»

Актриса Анна Михалкова побывала на премьерном показе сериала «Трасса», в котором исполнила одну из главных ролей. Об этом сообщило издание Леди Mail .

На мероприятии артистка позировала перед фотографами в объемном кожаном тренче, широких коричневых штанах и белой кофте. В качестве аксессуаров Михалкова выбрала серьги, кольцо и браслет.

Образ актрисы преобразила новая прическа в ретростиле с крупными локонами и убранной набок челкой.

Поклонники высоко оценили стиль актрисы, заметив, что с годами она только молодеет.

«Очень похудела», «Прямо похорошела», «Выглядит роскошно», «Идеальная кожа», — такие комментарии оставили пользователи, обсуждая образ Михалковой.

Ранее актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала снимки в коротких шортах и свободной футболке. После этого фанаты заявили, что именно так должна выглядеть женщина после 40 лет.