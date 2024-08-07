«Так должна выглядеть женщина после 40 лет». Юлия Высоцкая выложила фото в коротких шортах

Актриса Юлия Высоцкая сфотографировалась в парке в коротких шортах и футболке

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая сделала серию фотографий в коротких шортах и свободной футболке. Снимки из парка она выложила на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Посидим… Помолчим… Не нужны слова», — подписала публикацию актриса.

Высоцкая активно занимается спортом, следит за лицом и фигурой. Ее поклонники восхитились красотой актрисы в комментариях.

juliavysotskayaofficial/Instagram*
Фото: juliavysotskayaofficial/Instagram*

«Вот так должна выглядеть женщина после 40 лет, браво!», «Какая вы настоящая и прекрасная», «Шикарная женщина!» — написали они.

Ранее жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поразила поклонников фото в купальнике. Она вместе с детьми проводит летний отдых в Сочи.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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