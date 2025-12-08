«Выбрали не меня». Ася Резник впервые рассказала о разводе с мужем

Актриса Ася Резник покинула шоу «Звезды в джунглях» на телеканале ТНТ. После проигрыша в испытании на вылет она призналась в разводе с мужем — режиссером сериалов «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Полярный» Ильей Аксеновым.

«Период, который я сейчас переживаю, он особенно тяжелый, потому что я столкнулась с тем, что выбрали не меня», — сказала актриса.

По словам Резник, инициатором этого процесса был Аксенов. Поводом для расставания стал кризис, который супруги не смогли преодолеть.

В соцсетях Резник намекнула на предательство от самого близкого человека, но при этом она продолжает верить в лучшее. Девушка поблагодарила программу за то, что суровые условия помогли ей проще справляться с событиями в личной жизни.

Победителем предыдущего сезона реалити-шоу «Звезды в джунглях», которое проходило в Колумбии, стал актер Игорь Чехов. Юморист выиграл 7,5 миллиона рублей.