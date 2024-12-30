Стало известно имя победителя шоу «Звезды в джунглях»

На телеканале ТНТ назвали имя победителя реалити-шоу «Звезды в джунглях», которое проходило в Колумбии. Актер и юморист Игорь Чехов быстрее своих соперников справился с последним заданием и выиграл 7,5 миллиона рублей.

Именно Чехов с первых дней реалити смог наладить хорошие отношения со своими соперниками. Финальное испытание он проходил с певцом Natan (Натан Миров) и комиком Александром Волоховым.

Финалисты искали выход из лабиринта, а по пути собирали фигурки-человечков. До последних секунд состязания было не понятно, кто завоюет титул победителя проекта. Первым испытание смог пройти Чехов, на несколько минут опередив Natan. Свою победу он посвятил супруге — актрисе Юлии Топольницкой. По словам Чехова, он обещал жене вернуться домой с победой.

Другой участник «Звезд в джунглях» Natan оказался в центре скандала из-за романа с блогершей Валерией Чекалиной. Свое поведение на реалити он оправдал нехваткой секса с женой. Сама Лерчек заявила, что жалеет об интрижке с музыкантом.