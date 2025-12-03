ВСУ собирались устроить провокацию на концерте Шамана в Белгороде

Украинские боевики планировали устроить провокации во время двух концертов Шаман в Белгороде. Об этом артист сообщил в Telegram-канале.

Певец рассказал, что уже прибыл в город, когда его самого и его команду уведомили о закрытии ДК «Энергомаш», где должны были пройти выступления. Концерты пришлось отменить.

«От всей нашей команды приношу извинения за неудобства по независимым от нас причинам. Сдать билеты можно по месту их приобретения», — сказал исполнитель хита «Встанем».

Также Шаман пообещал, что еще вернется в Белгород и обязательно выступит перед местными поклонниками.

Ранее артист ответил на вопрос о смене фамилии после свадьбы. По его словам, они с супругой Екатериной Мизулиной не хотят тратить время на замену документов.