Шаман ответил на вопрос о смене фамилии после свадьбы

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, рассказал, что они с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной не планируют менять фамилии после свадьбы. Об этом сообщило издание NEWS.ru .

Артист поделился планами на будущее перед своим юбилейным концертом в Кремле «30 лет на сцене». По его словам, они с Мизулиной не хотят тратить время на бюрократические процедуры, связанные с заменой документов.

«Поэтому мы просто останемся при своих. Как вы это представляете? Ярослав Мизулин или Екатерина Дронова», — сказал он.

Что касается свадьбы, то она состоится в следующем году. Праздничное торжество планируют провести в закрытом помещении, не устраивая лишнего шума.

Перед концертом Шаман и Мизулина встретились со своими двойниками — блогерами-пародистами Sorokin и Mint Lilu.