Вскрылась скандальная правда о выступлении Селин Дион на открытии Олимпиады-2024

L’Équipe: Селин Дион заподозрили в пении под фонограмму на Олимпиаде в Париже

Канадская певица Селин Дион во время церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже могла исполнять свою песню под фонограмму. Об этом сообщило издание L’Équipe .

В материале заявили, что хотя версия «Гимна любви» в исполнении Дион на церемонии открытия Олимпийских игр уже доступна для потоковой передачи, но расследование газеты Libération не оставляет сомнений в том, что певица пела в записи 26 июля.

Страдающая от мышечной скованности артистка сумела в тот день продемонстрировать высокий уровень профессионализма, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Организаторы церемонии открытия заявляли, что Дион пела вживую.

После публикации песни в Сети несколько специалистов изучили запись и допустили, что звуковую дорожку олимпийской версии «Гимна любви» могли скорректировать в процессе постпродакшна.

Этим летом состоялся новый громкий документальный релиз Amazon Prime, посвященный Селин Дион, прервавшей карьеру из-за редкого неврологического диагноза, сообщили «Известия».

В конце июля Дион впервые выступила после объявления о смертельной болезни, появившись на Эйфелевой башне в Париже, где исполнила песню Эдит Пиаф.