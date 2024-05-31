«Вся власть от Бога». Михайлов получил награду от Путина и заговорил о Всевышнем

Певец Михайлов получил орден Дружбы от Путина и заявил, что вся власть от Бога

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Народного артиста России Стаса Михайлова отметили орденом Дружбы. Награду артист получил из рук президента Владимира Путина, сообщила «Газета.ru».

«Вся власть от Бога. Бог с вами. Бог с нашей страной. Бог с нами. А если Бог с нами, кто против нас? Мы с вами. Победа будет за нами», — заявил певец во время награждения в своей речи.

Месяц назад Михайлов удостоился ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующее распоряжение подписал российский лидер.

Недавно появилась информация об отмене концертов Михайлова в Санкт-Петербурге. Шоумен Стас Барецкий предположил, что причиной тому может быть ссора певца с Аллой Пугачевой. По его словам, возможно, примадонна скоро вернется в Россию.

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