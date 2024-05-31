«Вся власть от Бога». Михайлов получил награду от Путина и заговорил о Всевышнем

Народного артиста России Стаса Михайлова отметили орденом Дружбы. Награду артист получил из рук президента Владимира Путина, сообщила
«Газета.ru».
«Вся власть от Бога. Бог с вами. Бог с нашей страной. Бог с нами. А если Бог с нами, кто против нас? Мы с вами. Победа будет за нами», — заявил певец во время награждения в своей речи.
Месяц назад Михайлов
удостоился ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующее распоряжение подписал российский лидер.
Недавно появилась информация об отмене концертов Михайлова в Санкт-Петербурге. Шоумен Стас Барецкий предположил, что причиной тому может быть
ссора певца с Аллой Пугачевой. По его словам, возможно, примадонна скоро вернется в Россию.
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