Стас Михайлов получил орден «За заслуги в культуре и искусстве» | 360°

Общество 27 апреля 2024, 18:13 Стас Михайлов получил орден «За заслуги в культуре и искусстве» Путин наградил Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин наградил известного исполнителя Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ главы государства опубликовали на официальном интернет-портале правовых актов.

В субботу, 27 апреля, Михайлову исполнилось 55 лет.

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«За большой вклад в развитие отечественного искусства и культуры, многолетнюю творческую деятельность наградить Станислава Владимировича Михайлова орденом „За заслуги в культуре и искусстве“», — отметили в указе президента.

Михайлов — народный артист России, в 2019 году Путин удостоил его благодарностью. Исполнитель становился неоднократным победителем ряда музыкальных премий.

Артист дал бесплатный концерт в московском метрополитене на 8 марта. Рядом с Михайловым столпилось очень много людей. Певец порадовал поклонников песнями «Без тебя» и «Все для тебя», после чего признавался, что ему понравился такой опыт.