«Всему приходит конец». Садальский заявил о завершении карьеры Бузовой | 360°

Знаменитости 03 мая 2024, 15:22 «Всему приходит конец». Садальский заявил о завершении карьеры Бузовой Актер Садальский предрек завершение карьеры певицы Бузовой Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Ольга Бузова исполнила композицию Фредди Меркьюри «The Show Must Go On». После этого актер Станислав Садальский в своем Telegram-канале заявил о завершении карьеры певицы.

«Всему приходит конец. Что-то исчезает сразу, без следа, как отрезало, что-то постепенно растворяется в тумане. Бузова запела „The Show Must Go On“ — кажется не случайно, помнится, эта была финальная песня одного замечательного певца. Похоже, время популярности Ольги Бузовой закончилось», — написал Садальский.

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Он также пожелал здоровья звезде и попрощался с ней. При этом большая часть поклонников актера согласились с таким мнением, поставив соответствующую реакцию под его постом о конце творческой карьеры певицы.

Ранее Бузову не включили в главные номинации премии МУЗ-ТВ. По мнению критика Евгения Бабичева, она просто не в силах состязаться с сильными исполнителями.