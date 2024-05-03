«Не певица». Критик объяснил, почему Бузова осталась без наград МУЗ-ТВ | 360°

Культура 03 мая 2024, 14:50 «Не певица». Критик объяснил, почему Бузова осталась без наград МУЗ-ТВ Критик Бабичев объяснил лишение певицы Бузовой главных номинаций премии МУЗ-ТВ Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Читать 360 в

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что певица Ольга Бузова получила всего лишь одну номинацию на премии МУЗ-ТВ — «Лучший в сети» — из-за того, что она не может конкурировать с известными артистами эстрады. Своим мнением он поделился с изданием Voice.

По словам Бабичева, в остальных номинациях представлены очень сильные исполнители. Ольга Бузова просто не может соревноваться с артистами такого уровня.

Реклама

«Там ей и место! Ну какая „Лучшая исполнительница“, когда в этой номинации представлены Zivert, Лолита, Полина Гагарина, Люся Чеботина, Мари Краймбрери и Анна Асти?» — рассудил эксперт.

По мнению критика, песни Бузовой интересны только ее собственной аудитории, а премия МУЗ-ТВ — не состязание фан-клубов.

«Для меня Бузова — не певица. Это просто проект, за которым интересно наблюдать», — подытожил Бабичев.

Недавно Бузова восхитила поклонников новым образом. Артистка позировала перед камерой с новой прической.