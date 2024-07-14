«Всех разогнали». Концерт рэперши Hofmannita прекратили через 30 минут после начала

Рэперша Анна Михеева, известная под псевдонимом Hofmannita, не смогла провести концерт на пляже Крит в Волгоградской области. Как сообщил сайт bloknot-volgograd.ru со ссылкой на фанатов исполнительницы, мероприятие не состоялось по требованию правоохранительных органов.

Выступление должно было пройти в рамках фестиваля Ritual Black. Для зрителей ввели ограничения возрастные ограничения — от 18-ти лет. По словам местных жителей, проведению концерта якобы помешали правоохранители.

«Спустя 30 минут после начала всех разогнали. Официальных подтверждений данной информации нет», — подчеркнули авторы сообщения.

По словам менеджера блогерши, Hofmannita не выступала на концерте, однако причину этого он назвать назвать не смог.

«Меня вчера там не было, я не знаю», — сказал он.

Некоторые купившие билеты зрители потребовал вернуть деньги за несостоявшееся выступление. При этом источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что выезд на остров Крит был в профилактических целях.

Ранее Hofmannita заявила, что прошла курс лечения в клинике после скандального концерта в Москве, во время которого она перебрала с алкоголем.