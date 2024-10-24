Большинство картин, которые Алла Пугачева и Максим Галкин* пытались вывезти из своего замка за границу, оказались подделками. Юрист и кандидат юридических наук Александр Добровинский , проанализировав произведения из списка, пришел к выводу, что это фальшивки.

Добровинский, обладающий опытом в скупке коллекционных предметов, указал, что старинные полотна, находившиеся в замке в Грязях, являются лишь копиями, в то время как оригиналы находятся в совершенно других местах

«Прислали фото некоторых картин. <…> Оказалось, что настоящие шедевры находятся во владении других людей, а „шедевры“, которые мне прислали, как те, что безуспешно пытаются вывезти из России, лишь копии», — указал Добровинский.

В частности, картину «Вид на город у реки с ветряной мельницей» Яна ван Гойена, современника Рембрандта, продали на аукционе Sotheby’s. Сейчас она находится в личной коллекции американского бизнесмена, уточнил Telegram-канал Shot. Адвокат отметил, что оригинал оценивается примерно в 500 тысяч долларов, в то время как качественная копия стоит не более 10-15 тысяч рублей.

Добровинский добавил, что таможенник, который достает картину из упаковки, не всегда может определить, является ли она копией или оригиналом. В связи с этим он может упомянуть, что предмет не подлежит вывозу, и посоветовать обратиться в министерство культуры для получения разрешения.

По словам адвоката, владельцы этого произведения — в данном случае Галкин* и его супруга — должны будут обратиться в Минкульт с просьбой предоставить разрешение на вывоз шедевра стоимостью 10 тысяч рублей.

*Признан иноагентом в России.