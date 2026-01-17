Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий всегда настраивался на совместную работу и общее решение каких-либо вопросов. Об этом рассказал руководитель ВГИКа Владимир Малышев на церемонии прощания с коллегой по цеху.

«Он никогда не говорил: „Нет, этот закон такой-то, пункт такой-то, мы не можем“. А сразу настраивался на то, чтобы взаимодействовать, вместе это сделать и решить», — поделился он.

Золотовицкий скончался в 64 года от тяжелой болезни. Он родился в Ташкенте в 1961 году. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ, а в 1989-м начал там преподавать. В 2013-м получил должность ректора вуза. Посвятил всю свою жизнь театру и кино. В 2020 году получил звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

Церемония прощания с Золотовицким началась 17 января в 10:00 на Основной сцене МХТ имени Чехова в Камергерском переулке. Отпевать покойного будут с 13:00 в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.