Бывшая супруга Яниса Тиммы заявила, что сохранит о нем теплые воспоминания

Бывшая жена баскетболиста Яниса Тиммы Сана прокомментировала его смерть. Она опубликовала фотографию экс-супруга с их общим ребенком на своей странице в социальной сети Instagram*.

«У нас всегда будут теплые воспоминания о тебе», — подписала снимок Сана Оса, которая воспитывает сына Кристиана, рожденного в браке с Тиммой.

Янис и Сана встречались шесть лет, а в 2016 году заключили брак. В 2019 году стало известно, что баскетболист, игравший тогда за российский клуб «Химки», закрутил роман с Анной Седоковой. Через некоторое время Тимма развелся с женой.

Ранее Седокова попросила не распространять новости о трагедии.

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