«Все вранье». Жена Виторгана опровергла сообщения об ухудшении его здоровья

У Эммануила Виторгана нет проблем со здоровьем, он чувствует себя хорошо. Об этом 360.ru заявила его супруга Ирина Виторган.

Она попросила не волноваться о здоровье мужа и заверила, что сообщения в прессе о якобы поставленных врачами диагнозах являются фейком.

«С Эммануилом все в порядке, это все вранье», — рассказала жена актера.

Об ухудшении состояния здоровья Виторгана сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, народному артисту диагностировали изменения печени, поджелудочной железы и селезенки. Также актера якобы предупредили о риске тромбоэмболии легочной артерии, инфаркта и инсульта.

Ранее в Сети появились сообщения, что Виторган попал в больницу прямо из культурного центра на Остоженке из-за проблем с сердцем. Его жена не подтвердила эту информацию, и назвала ее враньем.

В феврале также распространились данные, что у артиста обнаружили серьезное онкологическое заболевание. Эти сообщения тоже опровергли.