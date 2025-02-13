СМИ сообщили о раке у Олега Меньшикова. Агент актера назвала эти сообщения бредом
Агент Олега Меньшикова опровергла сообщения о том, что у него рак
Сообщения о том, что у актера Олега Меньшикова обнаружили серьезное онкологическое заболевание, не соответствуют действительности. Об этом в разговоре с 360.ru заявила агент артиста Ксения Дремова.
«Олег Евгеньевич не будет комментировать этот бред. <…> Он чувствует себя прекрасно и выглядит прекрасно. Все постановки с участием народного артиста в Театре Ермоловой идут согласно репертуару», — сказала она.
Представитель Меньшикова добавила, что завтра он, как и планировалось, выйдет на сцену театра.
Ранее Telegram-канал Mash опубликовал пост о том, что у 64-летнего актера якобы диагностировали онкологию и сейчас он проходит курс специальной терапии.
О возможных проблемах со здоровьем сообщали светские обозреватели. Они писали, народный артист резко похудел и облысел и скрывает худобу, появляясь на публике в мешковатых вещах.