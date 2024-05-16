«Все тело обсыпало». Ксения Бородина пожаловалась на болезнь | 360°

16 мая 2024, 17:05
«Все тело обсыпало». Ксения Бородина пожаловалась на болезнь
Телеведущая Бородина заболела и пожаловалась на сильную аллергию из-за меда
Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что заболела. Она пожаловалась подписчикам в соцсетях на высокую температуру, а после — на сильную аллергию из-за алтайского меда.
По словам Бородиной, она заразилась от детей. Из-за недуга блогеру пришлось отменить планы — она хотела попасть на съемки и день рождения подруги.
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«38,5°C. Вирус очень противный. Вчера еще боролась, ходила с 37,5°C. Сегодня сдаюсь», — поделилась телеведущая.
Бородина решила воспользоваться народными средствами — выпила чай с медом. Но ей стало только хуже. Она показала, что на ее коже появились красные пятна.
«Это последствия алтайского меда. Хотя я его обожаю. Даже не поняла, как это произошло. Решила выпить чай с медом, чтобы помочь сбить температуру, и все тело обсыпало, хотя я вообще не аллергик», — отметила знаменитость.
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