«Все тело обсыпало». Ксения Бородина пожаловалась на болезнь | 360°

Знаменитости 16 мая 2024, 17:05 «Все тело обсыпало». Ксения Бородина пожаловалась на болезнь Телеведущая Бородина заболела и пожаловалась на сильную аллергию из-за меда РИА «Новости»

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Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что заболела. Она пожаловалась подписчикам в соцсетях на высокую температуру, а после — на сильную аллергию из-за алтайского меда.

По словам Бородиной, она заразилась от детей. Из-за недуга блогеру пришлось отменить планы — она хотела попасть на съемки и день рождения подруги.

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«38,5°C. Вирус очень противный. Вчера еще боролась, ходила с 37,5°C. Сегодня сдаюсь», — поделилась телеведущая.

Бородина решила воспользоваться народными средствами — выпила чай с медом. Но ей стало только хуже. Она показала, что на ее коже появились красные пятна.

«Это последствия алтайского меда. Хотя я его обожаю. Даже не поняла, как это произошло. Решила выпить чай с медом, чтобы помочь сбить температуру, и все тело обсыпало, хотя я вообще не аллергик», — отметила знаменитость.

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