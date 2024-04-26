Анна Семенович серьезно заболела в Сочи | 360°

Знаменитости 26 апреля 2024, 13:03 Анна Семенович серьезно заболела в Сочи Певица Анна Семенович заболела пневмонией в Сочи РИА «Новости»

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Певица Анна Семенович приехала в Сочи и серьезно заболела пневмонией. Об этом сообщил портал «Вокруг ТВ».

Певица прибыла в город по работе и заболела. Бывшая участница группы «Блестящие» пыталась вылечиться самостоятельно, принимая антибиотики, но безуспешно. Затем артистка обратилась за помощью в местную больницу.

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Диагностика с использованием компьютерной томографии легких выявила у Семенович пневмонию. Ей прописали постельный режим, но артистка уже несколько недель не может полностью восстановиться. Симптомы в виде кашля и насморка продолжают доставлять ей неудобства.

Болезнь сильно расстроила певицу, так как она рассчитывала насладиться отдыхом на Кубани.

Ранее актриса Анастасия Мельникова рассказала о серьезном заболевании, из-за которого едва не потеряла ноги. Медики долго не могли поставить ей диагноз.