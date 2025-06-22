«Все там было хорошо». Шаляпин ответил на слухи об отцовстве дочери Цымбалюк-Романовской

Певец Прохор Шаляпин заявил, что не является отцом дочери Виталины Цымбалюк-Романовской. Об этом он рассказал интернет-изданию StarHit .

В Сети пошли слухи, что Шаляпин может иметь родство с дочерью Цымбалюк-Романовской, после того, как jy рассказал о донорстве спермы. Артист подтвердил, что помог забеременеть одной женщине, но это была не бывшая жена Армена Джигарханяна.

«Нет, нет, я не причастен к отцовству. Это просто такое совпадение. Я никакого отношения к ребенку Виталины не имею. В донорстве я участвовал, да, и мне сказали, что все там было хорошо. Только это было не с Виталиной», — сказал он.

Известная пианистка продолжает скрывать отца ребенка. Известно, что ее дочь носит отчество Давидовна.

Ранее Цымбалюк-Романовская заявила, что с Шаляпиным у нее была только пиар-история.