«Все слезами заливаешь». Шаман рассказал о работе над песней «Встанем»

Шаман признался, что во время работы над хитом «Встанем» не раз прослезился

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, признался, что работа над песней «Встанем» заставила его заплакать. Об этом сообщил Пятый канал .

Заслуженный артист России рассказал об этом учащимся гимназии № 13 тульского города Новомосковска, где он провел открытый урок вместе со своей учительницей музыки Верой Власовой.

Шаман отметил, что написание песни «Встанем» далось ему нелегко. По его словам, когда к нему приходили строчки, он проживал эти моменты. В том состоянии сложно было находиться.

«Они очень эмоциональные. Ты же их там слышишь сам впервые… Ты там все слезами заливаешь. Но ты все равно должен, потому что пока ты там, эти строчки приходят», — рассказал певец.

Шаман пояснил, что если отвлечься, то все, «поток пропадает». В классе, в котором прошел открытый урок, стоял парта его одноклассника Антона Щербакова, погибшего в зоне спецоперации. Шаман прослезился и спел сначала песню «Встанем», а потом — «Я русский».

Ранее появилась информация, что Шаман будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который состоится в сентябре.