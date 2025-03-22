Россию на «Интервидении» представит Шаман

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом сообщил ТАСС источник.

«Россию представит певец Шаман», — сказал собеседник агентства.

Ранее специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с ТАСС высказал предположение, что представлять Россию на «Евровидении» будет один из пяти наиболее востребованных исполнителей в стране.

Президент Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» в Москве и Московской области. Председателем организационного комитета назначили вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Михаил Швыдкой сообщил, что конкурс состоится в сентябре. Уже около 20 стран подтвердили свое участие, включая все государства БРИКС.

Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила Шаману обвинение в поддержке действий ВС России и подконтрольности Кремлю. В СБУ отметили, что принимают комплексные меры для привлечения артиста к ответственности.