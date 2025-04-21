«Все прекрасно,  пишу пьесы». Леня Голубков рассказал о своем реальном самочувствии

Актер Владимир Пермяков, получивший наибольшую известность в роли Лени Голубкова из рекламы финансовой пирамиды МММ, опроверг слухи об ухудшении самочувствия. В комментарии 360.ru он рассказал, как у него дела на самом деле и чем он сейчас занимается.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что 72-летний артист обращался в больницу с жалобами на боли в сердце, спине и шее. Кроме того, у него якобы выявили сахарный диабет, из-за чего ему пришлось ужесточить диету.

«Да нет, это я комиссию проходил, чувствую себя хорошо, прекрасно», — заявил Пермяков.

Он рассказал, что недавно написал пьесу, которую охарактеризовал как «обобщение и переосмысление нашей истории» — о любви и вере в Бога. По словам собеседника 360.ru, его работу высоко оценили режиссеры и актеры.

«Слышали, наверное, что священники призывают нас молиться за Россию сейчас. Только Бог может разрулить все эти проблемы, которые создали нам наши враги. <…> Мы победим», — подытожил артист.

Несколько лет назад Пермякова обманули более чем на 200 тысяч рублей, пообещав поднять ему пенсию.