«Все неправда». Дочь Валентины Талызиной опровергла сообщения о раке у артистки

Звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентина Талызина чувствует себя нормально, а появившиеся в прессе новости об обнаружении у нее онкологического заболевания являются выдумкой. Об этом 360.ru сообщила дочь народной артистки РСФСР Ксения Хаирова.

«Это все неправда, у нее все хорошо. Я сейчас еду к ней в гости», — сказала она.

Хаирова добавила, что распространившиеся ложные слухи очень расстроили саму Талызину. Дочь артистки негативно отозвалась о журналистах, которые запустили эту утку, и предположила, что им больше нечем было заняться.

О том, что 90-летняя звезда «Иронии судьбы» тяжело больна, сообщил Telegram-канал Shot. По данным его источника, артистка резко почувствовала себя плохо и сама вызвала скорую помощь. Обследование якобы выявило у нее рак поджелудочной железы.