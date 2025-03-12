У звезды «Иронии судьбы» обнаружили рак

У народной артистки РСФСР Валентины Талызиной диагностировано онкологическое заболевание. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, 90-летняя звезда «Иронии судьбы, или С легким паром!» резко почувствовала себя плохо и сама вызвала скорую помощь на дом. Актриса рассказала медикам о сильной тошноте и мучащих ее несколько дней болях по всему телу.

Врачи диагностировали у Талызиной рак поджелудочной железы и сказали, что ухудшение самочувствие случилось на фоне этого онкологического заболевания. Лечение артистка проходит вне больничных стен, добавил собеседник Shot.

Валентина Талызина получила широкую известность благодаря ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Зигзаг удачи», «Афоня», «Женитьба», «Гостья из будущего».

Ранее стало известно, что звезда фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» Лариса Голубкина теряет вес на фоне онкологического заболевания и уже не может встать с постели. Полтора года назад медики нашли у нее образование в небной миндалине. Актрисе пришлось пройти несколько курсов химиотерапии.