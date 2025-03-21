«Все, мама, тебе хана!» Собчак записала дисс на сына и получила угрозу

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в TikTok видео после критики со стороны своего восьмилетнего сына Платона. Мальчик отругал мать за нелепые пляски и заявил, что никогда ее не простит из-за забавных роликов.

Собчак с юмором отреагировала на ворчание сына о том, что она опозорилась в Сети из-за странных танцев.

«Я никогда не прощу, что ты закачала TikTok. Ты сама видела, как ты там танцуешь?» — зачитала она слова сына.

Журналистка станцевала на камеру в черном брючном костюме и красном боа из перьев. В описании к ролику она пошутила, что «записала дисс на сына».

«Просто нет слов… я сейчас в обморок упаду. Никогда не ожидал, что после этих слов ты это сделаешь. Ад. Все, мама, тебе хана», — прокомментировал видео Платон.

Ранее сын Собчак не четко смог объяснить матери, почему ему стыдно за нее. Он предложил ей самой внимательно посмотреть свои публикации. Мальчик добавил, что не хочет позориться.