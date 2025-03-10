Опозорила. Сын Собчак резко отчитал мать за ее стыдный поступок

Маленький сын телеведущей Ксении Собчак Платон раскритиковал мать за танцы в соцсети TikTok. Запись разговора с ребенком журналистка сама опубликовала в Сети.

На видео восьмилетний сын Собчак Платон сидит за столом и ест. Журналистка просит его повторить то, что он только что сказал. Мальчик ненадолго замешкался, а затем признался, что ему стыдно за действия матери в TikTok.

Он заявил, что никогда не простит Ксении, что она установила приложение на телефон, и спросил, осознает ли она, «что там творит». Собчак рассмеялась и уточнила, что именно ему не нравится.

В ответ мальчик отказался объяснять конкретнее и предложил матери самостоятельно посмотреть свои публикации, подчеркнув, что «не хочет позориться».

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