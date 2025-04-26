«Все хорошо». Стало известно о состоянии Киркорова после ожога на концерте

Представительница Киркорова рассказала о его состоянии после ожога на концерте

Певец Филип Киркоров обжегся на выступлении в Петербурге из-за пиротехники. Пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская рассказала ТАСС о его самочувствии после случившегося.

«Чувствует себя замечательно, потому что сегодня второй день концерта, поэтому репетирует весь день, чтобы внести правки в программу. У него все хорошо», — отметила Успенская.

Во время выступления 25 апреля в БКЗ «Октябрьский» Филип Киркоров хотел поразить зрителей ярким выходом на песню, однако от искр фейерверка у него загорелся рукав куртки. Киркоров поспешил сказал в микрофон, что обжегся.

В воскресенье, 27 апреля, у певца запланирован еще один концерт в Петербурге.