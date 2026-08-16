«Все хорошо». Слухи о болезни Нелли Уваровой опровергли

В Сети появилась информация о проблемах со зрением и слухом у звезды сериала «Не родись красивой» Нелли Уваровой. Агент актрисы Наталья Соболь в беседе с 360.ru опровергла слухи.

«Все хорошо с ней», — заявила представитель Уваровой.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что у актрисы из-за физических нагрузок появились проблемы со слухом, а левый глаз видит только на 10%. По информации канала, зрение у 46-летней Уваровой ухудшилось в последнюю неделю.

«Плюс на верхнем веке правого глаза появилось странное образование. Врачи назначили гормональные мази и очки для чтения», — отметили в публикации.

По информации Mash, проблемы со слухом появились после купания, актриса якобы жаловалась на першение в горле и сухой кашель.

Зимой Нелли Уварова получила травму при катании на коньках. Артистку отправили в институт Склифосовского, где ей оказали необходимую помощь.