«Все хорошо». Помощница Олега Стриженова назвала дату его выписки

Помощница Олега Стриженова рассказала 360.ru, что актера могут выписать из больницы уже в понедельник. По ее словам, сейчас с ним все в порядке.

«Все хорошо, по-моему, в понедельник выписывают», — сказала она.

По словам женщины, она работает со Стриженовым около 10 лет. В момент, когда мужчине стало плохо, рядом ее не было.

«Ну дай бог ему здоровья, он отлично выглядит», — добавила собеседница 360.ru.

Сын актера Александр Стриженов отказался комментировать состояние отца. «Оставьте в покое», — попросил мужчина.

У актера фильма «Звезда пленительного счастья» Олега Стриженова случился инфаркт мозга, сообщал ранее Telegram-канал Shot.

Народному артисту потребовалась экстренная госпитализация. Врачам удалось стабилизировать состояние Стриженова, и он провел около месяца под наблюдением медиков.

«Человек не бывает здоров в 95 с половиной лет, он жив и проходит плановые разные обследования», — говорил сын Стриженова.

Артист известен благодаря ролям в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Мой любимый клоун», «Овод», «Юность Петра», «Пиковая дама» и «Его звали Роберт».