Звезду «Белых ночей» Стриженова срочно госпитализировали с инфарктом мозга

У актера фильма «Звезда пленительного счастья» Олега Стриженова случился инфаркт мозга. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, 95-летнего актера экстренно госпитализировали с ишемическим инсультом, который еще называют инфарктом головного мозга. В таких случаях сильно нарушается мозговое кровообращение.

Врачи смогли спасти артиста. После случившегося он месяц был под присмотром медиков.

«Человек не бывает здоров в 95 с половиной лет, он жив и проходит плановые разные обследования», — заявил кинорежиссер, сценарист и сын Стриженова Александр в беседе с журналистами.

Артист известен благодаря ролям в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Мой любимый клоун», «Овод», «Юность Петра», «Пиковая дама» и «Его звали Роберт».

В январе стало известно о госпитализации звезды сериала «Тайны следствия» Виктора Тищенко. У артиста начались судороги.