Все денежки — в казну. Зеленский содрал с Сердючки 700 миллионов после зарубежных гастролей

Shot: деньги с концертов Сердючки за рубежом поступают в бюджет Украины

Президент Украины Владимир Зеленский разрешил певцу Андрею Данилко (более известному как Верка Сердючка) отправиться на гастроли в другие страны для пополнения бюджета на 700 миллионов рублей. Лишь один концерт в Германии принес казне не менее 70 миллионов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, 52-летнему артисту с большим трудом удалось добиться разрешения на выезд с Украины. Каждое из шести состоявшихся выступлений принесло около 530 тысяч евро (примерно 50 миллионов рублей).

На семи предстоящих концертах должна быть аналогичная выручка: в немецком Людвигсбурге продано 7100 билетов из 7200, что гарантирует доход не менее 730 тысяч евро (около 70 миллионов рублей).

Таким образом, общие поступления от тура составят минимум 670 миллионов рублей. При этом все деньги от концертов направляют в администрацию президента Украины, где уже решают, что с ними делать дальше.

Большинство песен Данилко исполняет на русском языке, как и общение со зрителями — с незначительными включениями украинской речи. На концерте в Праге, например, Сердючка хвасталась своими связями на польской границе.

При этом запрет на корпоративы с артиста не сняли, ведь на частных выступлениях не получится продвигать украинскую повестку. В итоге певец вынужден отказываться от поступающих предложений, ссылаясь на плотный график.

Ранее в Сети бурно обсуждали концертную программу Сердючки. Пользователи заявили, что теперь артист вынужден выступать «в каком-то хлеву» вместо российских стадионов.