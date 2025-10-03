Сегодня 12:18 Россияне обомлели от вида Сердючки на шоу в Испании: видео слил в соцсети беглый Панин 0 0 0 Фото: Henrik Montgomery/Tt / www.globallookpress.com Мир

Актер Алексей Панин* прилетел из США в Испанию. Поводом для визита стал концерт украинского певца Андрея Данилко (более известный как Верка Сердючка). Артист показал фрагменты выступления и раззадорил пользователей Сети — качество шоу оставляло желать лучшего.

Антироссийские надписи и незаконные гастроли Андрей Данилко свободно ездит с гастролями за пределы родины, хотя на него распространяется запрет на выезд. Гражданам Украины от 22 до 66 лет нельзя покидать территорию страны, но 51-летний певец и его компания музыкантов спокойно игнорируют это правило. В последних числах сентября Данилко в образе Сердючки дал концерт в Валенсии, куда специально прилетел из США Панин*. В Instagram** актер показал отрывки выступления и фотографии с артистами из гримерной. На снимках были видны антироссийские надписи и слоган «Russia, goodbye».

Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Реакция пользователей Сети Кадры с концерта Сердючки стали поводом для дискуссии в комментариях. Подписчики заявили, что шоу артиста было сделано на низком уровне. Площадка уже не такая большая, по сравнению с концертами звезды в России. «Выступает в каком-то хлеву. А было время, когда стадионы в России собирал. Вот пусть теперь и ходят друг к другу на концерты, мода на таких проходит наконец-то», — написал один из комментаторов. Другой пользователь Сети обратил внимание на антироссийские лозунги. По его словам, эти надписи — «символ деградации Украины». Раньше Данилко был веселым, искрометным, ярким артистом, а теперь превратился в «бесполого кабана». «У любого украинца мысли только о России. Ну, напиши ты на своей майке что-нибудь позитивное, обнадеживающее о своей стране. Нет, конечно же, пишет про Россию», — заявил еще один комментатор.

Фото: Maxim Burlak/Russian Look / www.globallookpress.com

Карьера за рубежом не сложилась Панин* жил в Испании три года до переезда в США в 2023 году. Профессиональная деятельность актера за пределами России сложилась неудачно. Он участвует в постановке «Скамейка», но спектакль постоянно сталкивается с организационными трудностями. Кроме того, из-за недостаточной посещаемости артисту приходится выступать в непрофильных помещениях. Положение Сердючки более стабильное. Ему помогают украинские переселенцы и состоятельные покровители, готовые платить за шоу проводницы с гигантским бюстом. *Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. **Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена