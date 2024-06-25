«Как не стыдно». Певица Штурм назвала имя разлучницы, которая увела мужа у Алсу

Певица Наталья Штурм раскрыла имя разлучницы, из-за которой мог распасться брак певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Слова вокалистки передало издание Woman.ru .

Речь идет о модели Анастасии Решетовой — бывшей избранницы рэпера Тимати. Пара рассталась в 2019 году, с тех пор женщина официально одна. Однако поклонники давно приписывают ей роман с Абрамовым.

Наталья Штурм тоже придерживается версии, что Решетова и банкир встречаются. Теперь она решила высказаться по поводу развода Алсу.

«[Решетова] разбила чужую прекрасную семью и радуется. Еще и дразнит, как не стыдно», — заявила исполнительница.

Как стало известно журналистам от источников, знакомых с ситуацией, Абрамов более десяти лет встречался с Решетовой. С Алсу они долго состояли в формальном браке.

При этом Штурм призвала фанатов не выпускать негатив в сторону Решетовой. Артистка даже попробовала оправдать модель.

«Мы все не без изъянов. Может, у Насти непростая ситуация, может, ей не хватает любви и внимания», — отметила певица.

О разводе Алсу с Абрамовым стало известно в мае. Пара прожила вместе 18 лет. Они вырастили троих детей — двух дочерей и сына.

Ранее Алсу дала первый комментарий после развода. Она сказала, что у нее все хорошо.