«Врет». Алсу — о намерении Абрамова выплатить ей 2,5 млрд рублей

Алсу опровергла слова Абрамова о намерении выплатить ей 2,5 миллиарда рублей

Photoagency Interpress
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Предложение бизнесмена Яна Абрамова выплатить певице Алсу миллиарды рублей могло быть просто его желанием реабилитироваться перед обществом. Таким мнением поделилась артистка с журналистами Peopletalk.

Алсу оставила комментарий под новостью в Instagram*, в которой сообщалось, что ее супруг хочет избежать судов и громких разбирательств во время развода. Он готов выплатить ей активов на 2,5 миллиарда рублей.

«Врет. Предложение не соответствует действительности и, по всей видимости, было „опубликовано“ пиарщиками моего бывшего мужа в попытке спасти сильно испорченную репутацию», — заявила артистка.

Накануне журналистка и телеведущая Ксения Собчак обнародовала письменное предложение Абрамова к Алсу. В тексте говорилось о намерении бизнесмена не только выплатить крупную сумму денег певице, но и о материальной поддержке в будущем.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

«Плодитесь и размножайтесь». Кто такие чайлдфри и нужно ли запретить их идеологию

Фиктивная прописка. Как бороться с лжесеверянами

Миллиард рублей выделили на ремонт сетей водоснабжения в Можайском округе за год

Южноамериканские страсти. Боливию хотят захватить ради металла будущего

Новая птица-говорун. Кто такой Марк Рютте и способен ли он изменить НАТО

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте