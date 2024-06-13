«Время уголовных дел настало». Поплавская раскрыла, что губит уехавших из России артистов

Актриса Яна Поплавская прокомментировала новость об объявлении в розыск телеведущей Татьяны Лазаревой*. В своем Telegram-канале она поделилась мнением о том, что губит уехавших из России артистов-иноагентов за границей.

«Мне кажется, всех этих сбежавших губит непомерное количество употребляемого алкоголя. Что Лазареву*, что [актрису Яну] Троянову**, что [актера Дмитрия] Назарова с его супругой», — написала артистка.

По мнению Поплавской, тело и душу может спасти только трезвый взгляд на жизнь. Она добавила, что для таких артистов объявления иностранным агентом оказалось недостаточно, поэтому сейчас «настало время уголовных дел».

Ранее Троянова** поддержала призыв убивать русских людей, в том числе и детей. Кроме того, артистка заявила, что именно родная страна сделала из нее алкоголичку.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

** Физическое лицо, признанное СМИ — иностранным агентом на территории России.