Современная Россия и мир переживают самое непростое время. Об этом в интервью ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву заявил музыкант, актер и режиссер Гарик Сукачев.

Он подчеркнул, что люди его поколения и старше прекрасно помнят многие страшные события прошлого: перестройку, путч 1991 года, павловскую реформу, чеченские войны, но все это не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит сейчас.

«Годы, в которых мы сейчас, я могу назвать самыми суровыми, Это колоссальный исторический перелом мирового масштаба. Мы являемся участниками и героями этих событий, которые изменят мир», — заявил Сукачев.

Артист добавил, что при его жизни окончательные изменения еще не завершатся, Но эти непростые годы приведут к появлению новых художников, чьи работы войдут в золотой фонд искусства XXI века. Они начали появляться уже сейчас, но пока их еще очень мало.

В ходе интервью Гарик Сукачев рассказал, что закончил работу над сценарием художественного фильма о Донбассе и сейчас готовится к началу поиска финансирования будущих съемок. Артист подчеркнул, что отказываться от проекта не собирается, даже если с деньгами возникнут проблемы. Сукачев пообещал, что, пока жив, обязательно снимет этот фильм.

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