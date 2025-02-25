«Я сниму это кино во что бы то ни стало». Сукачев объявил о работе над фильмом о Донбассе

Музыкант, актер и режиссер Гарик Сукачев объявил о завершении работы над сценарием художественного фильма о Донбассе. В интервью 360.ru он рассказал, что соавтором стал Александр Рыжков — писатель, который принимал участие в боевых действиях и получил серьезное ранение.

Сукачев добавил, что приезжал к своему соавтору в реабилитационный центр Санкт-Петербурга, где писатель и боец проходил лечение

«Мы с ним работали довольно долго и наконец закончили. Мне осталось буквально несколько дней, чтобы посидеть, все эти пазлы пособирать для себя и уже передать продюсеру», — пояснил артист.

Он подчеркнул, что пока не знает, когда начнутся съемки и удастся ли получить финансирование работы над будущей картиной. Но отказываться от нее артист не собирается, даже если возникнут проблемы с деньгами.

«Я знаю одно: я сниму это кино во что бы то ни стало. Я сделаю эту работу. Не в этом году, так в следующем, не сейчас, так через 10 лет. В общем, пока я живой», — пообещал Сукачев.

Музыкант добавил, что мир сейчас проходит через колоссальный исторический перелом, сталкиваясь с тяжелыми потрясениями. Но такое время рождает великих художников, которые войдут в золотой фонд искусства.

Весной прошлого года рок-музыкант объявил об отмене концертов в ряде городов России. В пресс-службе исполнителя объяснили, что вина лежит на взявшейся за организацию концертов компании «Бэст Ивэнтс Раша», которая не выполнила ряд условий для организации выступлений.