«Вранье это все». Жена Серебрякова опровергла его госпитализацию

Жена актера Серебрякова не подтвердила его госпитализацию из-за бронхита

В СМИ появилась информация о якобы госпитализации актера Алексея Серебрякова из-за обострения хронического бронхита. Жена артиста в комментарии 360.ru опровергла эту новость.

«Вранье, вранье это все. Он дома», — подчеркнула супруга.

О госпитализации сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, артиста на четыре дня поместили в больницу из-за одышки и постоянного кашля. Врачи диагностировали обострение на фоне курения.

«Серебряков давно задыхается и постоянно кашляет, но бросать вредную привычку все равно не планирует», — заявили авторы поста.

В начале декабря появилась информация о госпитализации 75-летнего Бориса Щербакова. Его жена тоже не подтвердила сведения.