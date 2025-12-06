«Что вы придумываете!» Жена Щербакова опровергла его госпитализацию

Информация о якобы госпитализации народного артиста России Бориса Щербакова является недостоверной. Об этом 360.ru заявила его супруга Татьяна Бронзова.

«Когда [госпитализировали]? Что вы придумываете, господи!» — задалась вопросом Бронзова и бросила трубку.

Сын актера Василий Щербаков уточнил 360.ru, что на самом деле никакой госпитализации не было.

«Очень странно, кто-то раздул это из-за визита к офтальмологу. Чем-то глаз промыли, и все. Это обычный визит, отец там находился минут 15. Хорошо себя чувствует, на записи передачи сейчас. Все нормально», — добавил он.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что 75-летний актер якобы поступил к врачам с осколком в глазу, жалобами на мутное зрение и боль. По информации источника, инородный предмет удалили, а актера отправили домой.

В августе Щербакова доставили в больницу после после неудачного падения, писали «Известия».