Ортопед Беляков посоветовал быть осторожнее с трендом на танцы Газманова

Пользователи социальных сетей подхватили новый тренд — они повторяют танцевальные движения из выступлений народного артиста Олега Газманова. Несмотря на возраст в 74 года, певец энергично двигается и не жалуется на здоровье. Свой комментарий дал травматолог-ортопед Дмитрий Беляков, сообщил Life.ru .

По словам врача, танцы Газманова положительно влияют на кровообращение, кровоснабжение и физическую нагрузку, что полезно для хрящей, связок и суставов. Однако слишком резкие движения могут привести к повреждению связочного аппарата.

«Не стоит переусердствовать, хотя те танцевальные номера, что исполняет Газманов, могут быть полезны, но явно не сохранят ваши суставы», — предупредил медик.

Он добавил, что способность музыкального исполнителя танцевать и прыгать в 74 года свидетельствует о хорошем состоянии суставов, мышц и опорно-двигательного аппарата.