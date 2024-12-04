Врачи задумались о присвоении инвалидности актеру «Квартета И»
Mash: актеру «Квартета И» Демидову грозит инвалидность из-за почек
Известному актеру театра «Квартет И» Александру Демидову грозит инвалидность. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации источника, у мужчины обнаружили заболевание почек и других жизненно важных органов, комплексная терапия никакого эффекта не дала. Из-за стресса от болезни жены Демидов также сильно набрал вес.
Актеру прописали подавляющие иммунитет препараты, ему показаны постоянное наблюдение у врачей и строгая диета.
Однако сам Демидов в беседе с News.ru назвал слухи о своем состоянии здоровья фейковыми.
«Отстаньте, пожалуйста, все в порядке, надоели! Придумывают какую-то ерунду, все со мной в порядке. Наверное, просто писать не о чем. Приходите в театр и оцените вживую, а не слушайте слухи», — заявил он.
Ранее актера увезли в больницу в Москве после падения на него декорации в виде дома.