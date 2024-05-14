Актера увезли в больницу в Москве после падения на него декорации в виде дома | 360°

Происшествия 14 мая 2024, 13:07 Актера увезли в больницу в Москве после падения на него декорации в виде дома Декорация упала на актера Чернецова в учебно-театральном центре ГИТИСа в Москве РИА «Новости»

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В Москве в учебно-театральном центре ГИТИСа во время репетиции пострадал актер Антон Чернецов. На него рухнула декорация в виде дома, сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, 26-летний артист на сцене репетировал свою роль в спектакле «Дон Кихот». В один момент ему на левую стопу упала тяжелая декорация.

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В результате у артиста лопнула кожа на конечности и почернел большой палец ноги. Чернецов попросил у коллег телефон, чтобы вызвать скорую.

В ожидании медиков работники центра обработали рану и забинтовали ногу актеру. Затем пострадавшего усадили в инвалидную коляску и спустили на цокольный этаж, где его встретили приехавшие на вызов врачи. В больнице артисту наложили несколько швов на рану и отпустили домой.

Ранее декорация упала на рабочего в Большом театре. Пострадавшего привезли в больницу, где медики диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму.