Суд запретил продавать на аукционе «Золотой мяч» Марадоны

Французский суд наложил запрет на продажу «Золотого мяча», выигранного одним из лучших нападающих в истории футбола Диего Марадоной. Об этом сообщил сайт Mundo Deportivo.

Наследникам футболиста удалось убедить суд, что награда была украдена из банковского сейфа в Неаполе в 1989 году. Теперь аукционный дом Aguttes не сможет провести торги с продажей трофея, сообщил RT.

Отмечается, что Марадона получил «Золотой мяч» в качестве лучшего игрока чемпионата мира 1986 года.

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