Врач рассказал о состоянии Лещенко

Лев Лещенко, которому уже 83 года, столкнулся с проблемами здоровья. Об этом сообщил кардиолог и геронтолог Юрий Конев. По его словам, певец чувствует себя не лучшим образом и прилагает все усилия, чтобы продолжать работать.

Специалист считает, что Лещенко давно пора уйти на покой, чтобы не подвергать свое здоровье риску, сообщило издание 7days.ru.

«Посмотрите на Льва Лещенко. Разве он способен выходить на сцену? Нет, конечно! Но он выходит. Голосовые способности уже давно не те, сил нет. Он передвигается безумно плохо, но все равно не может жить без выступлений», — отметил специалист.

Так врач прокомментировал слова Лещенко о том, что артистам нужно дольше оставаться на сцене, чтобы сохранять молодость и энергию.

Здоровье артиста требует постоянного внимания. У него редкое и опасное заболевание — транстиретиновый амилоидоз. Болезнь поражает все важные органы. Для лечения нужны дорогие инъекции, а препарат стоит 1,8 миллиона рублей.

В прошлом году Лещенко уже прошел курс лечения за счет государства. Ему стало лучше. Но из-за болезни артист не может гастролировать. Теперь он выступает только в Москве.

Ранее Лещенко вышел на сцену со сломанной рукой. Мэтр российской эстрады не признался, как получил травму, но отменять запланированные выступления не стал.