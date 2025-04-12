Лев Лещенко вышел на сцену со сломанной рукой

Народный артист РСФСР Лев Лещенко появился с лангеткой на руке на юбилейном концерте Александра Буйнова в Кремле. Травму исполнителя прокомментировал его коллега Николай Басков в эфире шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Певец заявил, что Лещенко справится с этим.

«Выздоровеет, он у нас сильный. Люди, которые немножко падают — это значит артисты, которые в воздухе летают, можно так сказать», — сказал Басков.

Лещенко сломал руку 6 апреля, но не раскрыл, как именно получил перелом. При этом мэтр российской эстрады не стал отменять запланированные выступления.

Ранее сообщали, что врачи остановили развитие редкого генетического заболевания у артиста — транстиретинового амилоидоза. Дорогостоящее лечение Лещенко оплатило государство.