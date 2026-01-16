Врач Мясников рухнул с джамперов во время съемок программы

Врач и телеведущий Александр Мясников во время очередного выпуска программы «Доктор Мясников» протестировал новое спортивное оборудование. Видео он опубликовал в телеграм-канале .

На кадрах было видно, как телеведущий надел джамперы на ноги и прошелся в них по кабинету. Немного пробежался, попрыгал, но решил усложнить задачу, встав на баланс-борд. Он взял валик, положив на него длинную доску, а затем попытался встать на ее края, сохранив равновесие, но не получилось.

Мясников упал на пол и шутливо заметил, что, кажется, у него что-то сломалось. После этого показал, что у одного из джамперов при падении отлетела деталь.

«Основной принцип долголетия — не будь дураком. Таким, как я. Целее будешь», — сказал он.

Ранее Мясников раскритиковал блогеров и врачей, убеждающих россиян не принимать статины в новогодние праздники. По его словам, на их совести инсульты и инфаркты тех, кто им поверил.