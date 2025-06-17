Врач Мэттью Перри признал вину в его смерти

Подозреваемый в нелегальной продаже кетамина американскому актеру Мэттью Перри врач Сальвадор Пласенсия согласился признать свою вину. Об этом сообщила газета The New York Times .

Медику грозит до 40 лет лишения свободы и штраф до двух миллионов долларов.

По данным источника NYT, Пласенсии предъявили официальные обвинения по четырем пунктам. Он стал четвертым из пяти задержанных по делу о смерти Перри, признавшим себя виновным.

Минюст США в августе 2024 года сообщил о задержании пятерых человек по делу о передозировке кетамина актера Мэттью Перри, среди них — его личный помощник и двое врачей. Незадолго до смерти актер уволил команду медработников, контролировавших его прием кетамина, и начал злоупотреблять веществом, которое приобретал нелегально.

Ранее стало известно, что Перри получил 27 доз кетамина за три дня перед смертью в октябре 2023 года.